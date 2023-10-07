Шойгу представил к награде погибшего в ходе СВО рядового

Глава Минобороны Шойгу представил рядового Егорова к званию Героя России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу представил рядового 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова к званию Героя Российской Федерации посмертно. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе ведомства.

Военнослужащий с позывным Сунтар в составе подразделения принял бой с украинской армией вблизи населенного пункта Новомайорское Донецкой народной республики (ДНР) в зоне спецоперации. Егоров одним из первых вступил в бой с превосходящим противником, ликвидировав часть штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), заставив их отступить.

В бою рядовой получил тяжелое ранение, ставшее смертельным.