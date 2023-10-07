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01:01, 7 октября 2023Россия

В Совфеде предрекли отстранение Байдена от участия в президентской гонке в США

Сенатор Пушков: демократы отстранят Байдена от участия в президентской гонке

Фото: Globallookpress.com

Член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале предрек, что американский президент Джо Байден будет отстранен от участия в президентской гонке Демократической партией.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что сын президента США Хантер Байден потратил 20 тысяч долларов, отложенных на обучение его дочери, на алкоголь, наркотики и проституток, а также ряд других произошедших за последнее время в стране событий, которые сыграли против действующего главы государства.

«Похоже, в силу совокупности обстоятельств, руководство Демпартии США все же в конечном счете снимет Байдена с пред-президентского забега за место в Белом доме», — заявил сенатор.

Ранее британская газета Daily Mail опубликовала переписку между Хантером и его частными банкирами, в которой говорится, что он забрал 20 тысяч долларов из сбережений на колледж для его дочери Мейзи, чтобы оплатить многомесячный запой с запрещенными веществами и девушками по вызову.

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    Марина Совина
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