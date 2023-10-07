Пушков заявил об уверенности Запада в непобедимости России

Сенатор Пушков: после выступления Путина Запад уверен в непобедимости России

Выступление российского президента Владимира Путина в Сочи укрепило западную общественность во мнении, что Россию победить невозможно. Об этом в Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

Политик высказался о статье во французской газете Figaro с заголовком «Путин сохраняет палец на ядерном спусковом курке». Пушков напомнил о словах Путина, который предупреждал о двух случаях, когда РФ может применить ядерное оружие. «Если против нее будет применено ядерное оружие и если возникнет угроза самому существованию российской государственности. Такая угроза может возникнуть в сегодняшнем мире только со стороны Запада», — уточнил сенатор.

Политик добавил, что предупреждения оказали должное влияние на сознание западной общественности. Запад уверен, что «стратегическое поражение» России невозможно, указал он.

Французское издание Le Figaro предположило, что в своем выступлении Путин «умножил свои предупреждения Западу», а также увидело в словах российского лидера «едва завуалированную угрозу».