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07:22, 7 октября 2023Мир

Пушков заявил об уверенности Запада в непобедимости России

Сенатор Пушков: после выступления Путина Запад уверен в непобедимости России

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Выступление российского президента Владимира Путина в Сочи укрепило западную общественность во мнении, что Россию победить невозможно. Об этом в Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

Политик высказался о статье во французской газете Figaro с заголовком «Путин сохраняет палец на ядерном спусковом курке». Пушков напомнил о словах Путина, который предупреждал о двух случаях, когда РФ может применить ядерное оружие. «Если против нее будет применено ядерное оружие и если возникнет угроза самому существованию российской государственности. Такая угроза может возникнуть в сегодняшнем мире только со стороны Запада», — уточнил сенатор.

Политик добавил, что предупреждения оказали должное влияние на сознание западной общественности. Запад уверен, что «стратегическое поражение» России невозможно, указал он.

Французское издание Le Figaro предположило, что в своем выступлении Путин «умножил свои предупреждения Западу», а также увидело в словах российского лидера «едва завуалированную угрозу».

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    Марина Совина
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