АТ: Киев должен заключить мир, чтобы сохранить остатки Украины

Украина сейчас стоит перед выбором: затягивать конфликт или заключить мир, пока есть такая возможность. Об этом пишет Asia Times.

В статье также раскрыты последствия затягивания конфликта, по мнению журналистов это чревато гражданской войной на Украине или свержением правительства. «Если Украина продолжит конфликт, то при сохранении нынешних тенденций на поле боя исход будет гораздо хуже», — говорится в материале.

Если бы Украина начала переговоры с Россией сегодня, она бы сохранила контроль над пятью важнейшими городами страны: Харьковом, Киевом, Днепром, Одессой и Львовом, а армия оставалась бы боеспособной. Теперь же большая часть украинской промышленности уничтожена, а вероятность возвращения в страну высококвалифицированных специалистов после окончания конфликта уменьшается с каждым днем. В статье подчеркивается, что сегодня Украина, полностью зависит от помощи извне.

Ранее президент Болгарии Румен Радев отметил, что страны Евросоюза не готовы к продолжению конфликта на Украине. Глава государства подчеркнул, что для достижения устойчивого мира нужны сильная политическая воля, дипломатия, а также активные переговоры.