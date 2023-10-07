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11:18, 7 октября 2023Мир

Стало известно об отсутствии россиян среди пострадавших в Израиле

Посольство РФ: россияне не пострадали из-за обострения ситуации в Израиле
СюжетМинобороны:

Фото: Amir Cohen / Reuters

Граждане России не пострадали из-за обострения палестино-израильского конфликта. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на Посольство РФ.

«Россиян нет среди пострадавших в результате ракетной атаки на Израиль», — сказано в публикации. В дипломатической миссии уточнили, что граждане РФ не обращались за помощью.

Ранее глава Минобороны Йоав Галант заявил, что исламистское движение ХАМАС совершило серьезную ошибку, начав войну против Израиля. Как он утверждает, солдаты ЦАХАЛ сражаются во всех местах проникновения. Галант подчеркнул, что Израиль выиграет эту войну.

Утром 7 октября в ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в секторе Газа. Она также заявила, что готова к войне после проникновения боевиков.

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    Кристина Есикова
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