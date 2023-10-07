Стало известно об отсутствии россиян среди пострадавших в Израиле

Посольство РФ: россияне не пострадали из-за обострения ситуации в Израиле

Граждане России не пострадали из-за обострения палестино-израильского конфликта. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на Посольство РФ.

«Россиян нет среди пострадавших в результате ракетной атаки на Израиль», — сказано в публикации. В дипломатической миссии уточнили, что граждане РФ не обращались за помощью.

Ранее глава Минобороны Йоав Галант заявил, что исламистское движение ХАМАС совершило серьезную ошибку, начав войну против Израиля. Как он утверждает, солдаты ЦАХАЛ сражаются во всех местах проникновения. Галант подчеркнул, что Израиль выиграет эту войну.

Утром 7 октября в ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в секторе Газа. Она также заявила, что готова к войне после проникновения боевиков.