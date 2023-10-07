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12:45, 7 октября 2023Бывший СССР

В ДНР заявили об отражении атаки ВСУ под Угледаром

Глава ДНР Пушилин: ВС России отразили атаку ВСУ под Угледаром

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин уточнил, что атаки ВСУ проводились в районе Приютного, ВСУ отступили, понеся потери.

Ранее российские бойцы успешно отразили атаку ВСУ в районе села Приютного, улучшив таким образом тактическое положение в районе трех населенных пунктов.

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    Алевтина Запольская
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