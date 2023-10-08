Американская журналистка назвала большую угрозу для США

Журналистка Ларен: угрозу для США представляет приток мексиканских мигрантов

Большую угрозу для США представляет рекордный приток мексиканских мигрантов. Об этом заявила американская журналистка Томи Ларен в соцсети X.

«Открытая граница — опасная авантюра», — подчеркнула автор.

Ранее мэр Нью-Йорка заявил, что в городе не осталось ни места для мигрантов, ни возможности их трудоустроить. Штат Пуэбла за последние годы направил около 800 тысяч своих жителей в Нью-Йорк, в последний же год туда прибыло 120 тысяч человек.

Президент США Джо Байден ранее одобрил решение администрации увеличить стену на границе с Мексикой на 32 километра. Мексика, в свою очередь, отклонила план по строительству новой стены на границе после общения с официальными лицами США.