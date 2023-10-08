Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:20, 8 октября 2023Мир

Израиль за час ударил по трем военным штабам в секторе Газа

ЦАХАЛ за час ударила по трем военным штабам в районе сектора Газа

Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за час нанесла удары по трем военным штабам в районе сектора Газа. Об этом говорится в Telegram-канале израильского ведомства.

«Был атакован оперативный штаб террористической организации ХАМАС, использовавшийся для наведения террора, оперативный штаб террористической организации, из которого она вела боевые действия в последних операциях», — говорится в сообщении.

Помимо того, был поражен оперативный штаб террористической организации, который использовался ракетными силами. В ЦАХАЛ отметили, что на данный момент атаки сектора Газа продолжаются.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал очистить страну от террористов и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль подтвердил гибель граждан страны в Египте

    В Германии заявили о нехватке систем ПВО на Украине

    Израиль обстрелял Ливан из танков и артиллерии

    Падчерица Ивана Урганта опубликовала откровенное фото

    В США оценили продолжительность столкновения НАТО с Россией

    Бывший президент ФИФА раскритиковал формат чемпионата мира-2030

    Израиль за час ударил по трем военным штабам в секторе Газа

    Сальдо прокомментировал убийство 22 мирных жителей «Правым сектором»

    ХАМАС призвал жителей Западного берега противостоять Израилю

    Названы возможные последствия конфликта Израиля и ХАМАС для мировой политики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости