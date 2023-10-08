Израиль за час ударил по трем военным штабам в секторе Газа

ЦАХАЛ за час ударила по трем военным штабам в районе сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за час нанесла удары по трем военным штабам в районе сектора Газа. Об этом говорится в Telegram-канале израильского ведомства.

«Был атакован оперативный штаб террористической организации ХАМАС, использовавшийся для наведения террора, оперативный штаб террористической организации, из которого она вела боевые действия в последних операциях», — говорится в сообщении.

Помимо того, был поражен оперативный штаб террористической организации, который использовался ракетными силами. В ЦАХАЛ отметили, что на данный момент атаки сектора Газа продолжаются.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал очистить страну от террористов и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».

