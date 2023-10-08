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13:40, 8 октября 2023Спорт

Агент рассказал о радости легионера из-за возможного ухода из ЦСКА

Агент Тито заявил, что защитник Виллиан Роша будет рад возможному уходу из ЦСКА

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Маркос Тито, агент центрального защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказался о положении футболиста в клубе. Его слова передает Sport24.

«Виллиан твердо стоит на ногах в ЦСКА. Покинет ли он клуб зимой? Он рад возможному уходу. Все будет зависеть от того, поступит ли предложение, которое всех устроит», — заявил Тито, добавив, что на данный момент легионеру не предлагали трансферы и он сосредоточен на столичной команде.

28-летний бразилец перешел в ЦСКА в сентябре 2022 года. Его контракт с командой рассчитан на три года. В сезоне-2023/2024 он провел 13 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров.

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    Дарья Коршунова
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