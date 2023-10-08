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21:47, 8 октября 2023Россия

Депутат Госдумы предложил отправить крымскую копию статуи Свободы в США

Депутат Госдумы Шеремет предложил отправить крымскую копию статуи Свободы в США

Фото: Serguei Fomine / Russian Look

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выступил с инициативой отправить демонтированную статую Свободы в Соединенные Штаты. Политик предложил сделать это для того, чтобы напомнить американцам о необходимости уважать свободу выбора других народов, пишет РИА Новости.

«США давно перестали ассоциироваться со свободой. Они несут всему остальному миру лишь кровавые конфликты и агрессию», — отметил политик.

По его словам, в Штатах давно забыли, что такое уважение «права на свободу выбора других народов», навязывая остальным государствам свою «злокачественную демократию» с помощью оружия.

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    Марина Совина
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