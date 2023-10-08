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18:53, 8 октября 2023Мир

Посол Израиля высказался о последствиях обстрела туристов в Египте

Посол Израиля Бен-Цви: вопрос о стрельбе в Египте будут решать лидеры стран

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Решение ситуации со стрельбой в египетской Александрии будет принято на дипломатическом уровне между лидерами Израиля и Египта. Так о последствиях трагедии высказался посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви, его слова передают «Известия» в своем Telegram-канале.

«Я думаю, что этот вопрос будет решаться на уровне дипломатическом, на уровне политическом, руководителей стран, они находятся в хорошем контакте. Я думаю, что они между собой будут решать этот вопрос», — заявил Бен-Цви.

Ранее министерство иностранных дел (МИД) Израиля подтвердило потерю двух граждан своей страны во время стрельбы в египетской Александрии. В ведомстве добавили, что еще один израильтянин пострадал — он получил ранения средней тяжести.

8 октября полицейский в Александрии открыл стрельбу по туристической группе из своего оружия. По данным СМИ, инцидент произошел в районе Маншея.

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    Нина Ташевская
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