Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:24, 8 октября 2023Мир

Израиль подтвердил гибель граждан страны в Египте

МИД Израиля: в Александрии погибли двое израильтян и египетский гид

Фото: Ohad Zwigenberg / АР

Министерство иностранных дел (МИД) Израиля подтвердило гибель двух граждан своей страны во время стрельбы в египетской Александрии. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня утром в ходе визита группы израильских туристов в Александрию (Египет) местный житель открыл по ним огонь, в результате чего были убиты двое граждан Израиля и местный египетский гид», — рассказали в пресс-службе МИД. В министерстве добавили, что еще один израильтянин пострадал — он получил ранения средней тяжести.

Ранее 8 октября стало известно, что полицейский в египетской Александрии отрыл стрельбу по туристической группе. По данным СМИ, туристы из Израиля находились в районе Маншея. Сотрудник полиции, находившийся там для обеспечения безопасности, начал стрелять по ним из своего оружия.

В настоящий момент полицейский задержан, другие подробности произошедшего не приводятся.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль подтвердил гибель граждан страны в Египте

    ХАМАС призвал жителей Западного берега противостоять Израилю

    Названы возможные последствия конфликта Израиля и ХАМАС для мировой политики

    Россиянин съездил в Дагестан за 170 тысяч и описал регион фразой «не впечатлил»

    Израиль применил танки в боях с ХАМАС в общине Маген

    Представитель Армии обороны Израиля оценил перспективы новой войны

    Ксения Бородина высказалась о совместной жизни с мужчиной до брака

    Посол Израиля допустил нахождение россиян среди заложников ХАМАС

    Водитель автобуса насмерть сбил подростка в Подмосковье

    Тренер российских гимнастов возмутилась победами Байлз на чемпионате мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости