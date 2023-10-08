Израиль подтвердил гибель граждан страны в Египте

МИД Израиля: в Александрии погибли двое израильтян и египетский гид

Министерство иностранных дел (МИД) Израиля подтвердило гибель двух граждан своей страны во время стрельбы в египетской Александрии. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня утром в ходе визита группы израильских туристов в Александрию (Египет) местный житель открыл по ним огонь, в результате чего были убиты двое граждан Израиля и местный египетский гид», — рассказали в пресс-службе МИД. В министерстве добавили, что еще один израильтянин пострадал — он получил ранения средней тяжести.

Ранее 8 октября стало известно, что полицейский в египетской Александрии отрыл стрельбу по туристической группе. По данным СМИ, туристы из Израиля находились в районе Маншея. Сотрудник полиции, находившийся там для обеспечения безопасности, начал стрелять по ним из своего оружия.

В настоящий момент полицейский задержан, другие подробности произошедшего не приводятся.