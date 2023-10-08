Полицейский в Египте открыл стрельбу по израильским туристам

В египетской Александрии полицейский открыл стрельбу по израильским туристам

Полицейский открыл стрельбу по туристической группе в египетской Александрии. Об этом сообщает Sky News Arabia.

По информация телеканала, туристы из Израиля находились в районе Маншея. «Полицейский, находившийся там для обеспечения безопасности, произвел выстрелы из своего оружия», — говорится в сообщении. Данные о числе пострадавших разнятся, кроме того, есть информация о том, что трех человек — двух израильтян и одного египтянина — спасти не удалось.

В настоящий момент полицейский задержан, другие подробности произошедшего не приводятся.