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12:26, 8 октября 2023Путешествия

Полицейский в Египте открыл стрельбу по израильским туристам

В египетской Александрии полицейский открыл стрельбу по израильским туристам

Фото: Safwat / Getty Images

Полицейский открыл стрельбу по туристической группе в египетской Александрии. Об этом сообщает Sky News Arabia.

По информация телеканала, туристы из Израиля находились в районе Маншея. «Полицейский, находившийся там для обеспечения безопасности, произвел выстрелы из своего оружия», — говорится в сообщении. Данные о числе пострадавших разнятся, кроме того, есть информация о том, что трех человек — двух израильтян и одного египтянина — спасти не удалось.

В настоящий момент полицейский задержан, другие подробности произошедшего не приводятся.

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    Варвара Кошечкина
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