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22:08, 8 октября 2023Мир

Граждане Мексики попали в плен к ХАМАС

МИД Мексики: двое граждан страны, предположительно, взяты в заложники ХАМАС
Алисия Барсена

Алисия Барсена. Фото: Leah Millis / Reuters

Министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена заявила, что двое граждан страны были, предположительно, взяты в плен в ходе операции «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС). Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

«С сожалением сообщаю вам, что наше посольство в Израиле сообщило нам, что мексиканка и мексиканец, предположительно, стали заложниками группировки ХАМАС в секторе Газа в эту субботу», — сообщила глава ведомства. По ее словам, МИД находится в контакте с властями Израиля и членами семьи.

Ранее посольство Израиля в Вашингтонe сообщило, что боевики палестинского движения ХАМАС похитили 100 жителей Израиля — среди них есть мирные жители и военные. На этом фоне Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах об освобождении пленных израильтян.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Марина Совина
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