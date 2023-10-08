Граждане Мексики попали в плен к ХАМАС

МИД Мексики: двое граждан страны, предположительно, взяты в заложники ХАМАС

Министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена заявила, что двое граждан страны были, предположительно, взяты в плен в ходе операции «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС). Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

«С сожалением сообщаю вам, что наше посольство в Израиле сообщило нам, что мексиканка и мексиканец, предположительно, стали заложниками группировки ХАМАС в секторе Газа в эту субботу», — сообщила глава ведомства. По ее словам, МИД находится в контакте с властями Израиля и членами семьи.

Ранее посольство Израиля в Вашингтонe сообщило, что боевики палестинского движения ХАМАС похитили 100 жителей Израиля — среди них есть мирные жители и военные. На этом фоне Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах об освобождении пленных израильтян.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.