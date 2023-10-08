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16:42, 8 октября 2023Силовые структуры

В Подмосковье под днищем машины без номеров нашли взрывное устройство

В Люберцах под днищем Audi без номеров обнаружили взрывное устройство

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В подмосковных Люберцах под днищем Audi А6 без номеров саперы обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Baza.

СВУ было прикреплено со стороны водительской двери. Его размер достигал 10 на 15 сантиметров, а форма была прямоугольной. Устройство удалось успешно обезвредить и изъять.

Ночью 7 октября силовики оцепили территорию в одном из жилых районов города из-за подозрительной Audi А6 без номеров. Ее осмотрел робот-сапер, а жителей ближайших домов эвакуировали и доставили в пункт временного размещения.

15 августа механики московского автосервиса нашли под днищем машины Toyota Land Cruiser пакет, в котором оказалось зажигательное устройство на радиоуправлении.

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    Варвара Митина
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