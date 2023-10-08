Израиль применил танки в боях с ХАМАС в общине Маген

Боевики ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, применены танки

Группировка «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) проникла в общину Маген на юге Израиля. На территории недалеко от границы с сектором Газа ведутся ожесточенные бои, передает Ynet.

По данным издания, израильская армия применяет тяжелую бронетехнику — в том числе танки. В The Times of Israel отметили, что спустя почти 30 часов после нападения ХАМАС, силы ЦАХАЛ продолжают попытки восстановить контроль над районами, которые граничат с сектором Газа.

Ранее о продолжении боев с ХАМАС в южных районах Израиля — в Офакиме, Сдероте, Яд-Мордехае, Кфар-Азе, Беэри, Ятеде и Киссуфиме, — сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на заявление группировки. О продолжении боев также сообщил CNN представитель ЦАХАЛа подполковник Джонатан Конрикус. «Мы все еще ведем бои, освобождая последние дома, населенные пункты и базы. <...> Надеюсь, на рассвете мы сможем объявить, что мы наконец восстановили суверенитет и порядок в Израиле», — отметил он.

Израиль подвергся массированной атаке со стороны ХАМАС утром 7 октября. С территории сектора Газа были более 5000 ракет, а после обстрела боевики вооруженного крыла палестинского движения перешли в наступление.