Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:02, 8 октября 2023Мир

Израиль применил танки в боях с ХАМАС в общине Маген

Боевики ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, применены танки

Фото: Taher Abu Hamdan / Globallookpress.com

Группировка «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) проникла в общину Маген на юге Израиля. На территории недалеко от границы с сектором Газа ведутся ожесточенные бои, передает Ynet.

По данным издания, израильская армия применяет тяжелую бронетехнику — в том числе танки. В The Times of Israel отметили, что спустя почти 30 часов после нападения ХАМАС, силы ЦАХАЛ продолжают попытки восстановить контроль над районами, которые граничат с сектором Газа.

Ранее о продолжении боев с ХАМАС в южных районах Израиля — в Офакиме, Сдероте, Яд-Мордехае, Кфар-Азе, Беэри, Ятеде и Киссуфиме, — сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на заявление группировки. О продолжении боев также сообщил CNN представитель ЦАХАЛа подполковник Джонатан Конрикус. «Мы все еще ведем бои, освобождая последние дома, населенные пункты и базы. <...> Надеюсь, на рассвете мы сможем объявить, что мы наконец восстановили суверенитет и порядок в Израиле», — отметил он.

Израиль подвергся массированной атаке со стороны ХАМАС утром 7 октября. С территории сектора Газа были более 5000 ракет, а после обстрела боевики вооруженного крыла палестинского движения перешли в наступление.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль подтвердил гибель граждан страны в Египте

    ХАМАС призвал жителей Западного берега противостоять Израилю

    Названы возможные последствия конфликта Израиля и ХАМАС для мировой политики

    Россиянин съездил в Дагестан за 170 тысяч и описал регион фразой «не впечатлил»

    Израиль применил танки в боях с ХАМАС в общине Маген

    Представитель Армии обороны Израиля оценил перспективы новой войны

    Ксения Бородина высказалась о совместной жизни с мужчиной до брака

    Посол Израиля допустил нахождение россиян среди заложников ХАМАС

    Водитель автобуса насмерть сбил подростка в Подмосковье

    Тренер российских гимнастов возмутилась победами Байлз на чемпионате мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости