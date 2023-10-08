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18:13, 8 октября 2023Россия

Эрдоган назвал условия мира на Ближнем Востоке

Эрдоган: мир на Ближнем Востоке возможен только при независимости Палестины

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Мир на Ближнем Востоке возможен только при независимости Палестины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступлениетранслировал телеканал TRT Haber.

«Нет необходимости в разжигании огня, у справедливого мира нет проигравших, палестинский вопрос должен быть решен на основе международного права и признания факта сосуществования двух государств», — сказал политик.

По его словам, Турция будет прилагать необходимые усилия для снижения напряженности и скорейшего прекращения противостояния.

Накануне Эрдоган призвал к снижению напряженности между Израилем и Палестиной. «Призываем все стороны к сдержанности, избегать действий, которые могут привести к нагнетанию напряженности», — сказал глава Турции.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Никита Абрамов
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