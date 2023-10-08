Эрдоган назвал условия мира на Ближнем Востоке

Эрдоган: мир на Ближнем Востоке возможен только при независимости Палестины

Мир на Ближнем Востоке возможен только при независимости Палестины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступлениетранслировал телеканал TRT Haber.

«Нет необходимости в разжигании огня, у справедливого мира нет проигравших, палестинский вопрос должен быть решен на основе международного права и признания факта сосуществования двух государств», — сказал политик.

По его словам, Турция будет прилагать необходимые усилия для снижения напряженности и скорейшего прекращения противостояния.

Накануне Эрдоган призвал к снижению напряженности между Израилем и Палестиной. «Призываем все стороны к сдержанности, избегать действий, которые могут привести к нагнетанию напряженности», — сказал глава Турции.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.