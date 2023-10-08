Эрдоган назвал условия мира на Ближнем Востоке
Мир на Ближнем Востоке возможен только при независимости Палестины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступлениетранслировал телеканал TRT Haber.
«Нет необходимости в разжигании огня, у справедливого мира нет проигравших, палестинский вопрос должен быть решен на основе международного права и признания факта сосуществования двух государств», — сказал политик.
По его словам, Турция будет прилагать необходимые усилия для снижения напряженности и скорейшего прекращения противостояния.
Накануне Эрдоган призвал к снижению напряженности между Израилем и Палестиной. «Призываем все стороны к сдержанности, избегать действий, которые могут привести к нагнетанию напряженности», — сказал глава Турции.
Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.