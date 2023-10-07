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12:57, 7 октября 2023Мир

Эрдоган высказался о войне Израиля и Палестины

Глава Турции Эрдоган призвал снизить напряженность между Израилем и Палестиной

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к снижению напряженности между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает ТАСС.

7 октября Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» после массового ракетного обстрела территории еврейского государства.

«Призываем все стороны к сдержанности, избегать действий, которые могут привести к нагнетанию напряженности», — сказал Эрдоган на съезде правящей партии — Партии справедливости и развития.

В ходе обострения сторонники исламистского движения ХАМАС начали снос стены на границе Израиля с сектором Газа. На снимках бульдозер проделал в ней брешь длиной в несколько метров.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» сенатор Григорий Карасин заявил, что если конфликт не будет в кратчайшие сроки урегулирован, «он может очень быстро получить измерение не региональное, а международное».

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