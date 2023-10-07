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12:51, 7 октября 2023Мир

Сторонники ХАМАС разрушили стену на границе Израиля

Сторонники исламистского движения ХАМАС разрушили стену на границе Израиля

Фото: Mohammed Fayq Abu Mostafa / Reuters

Сторонники исламистского движения ХАМАС начали снос стены на границе Израиля с сектором Газа. Фотографии опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На снимках видно стену из металлических конструкций с колючей проволокой. Бульдозер проделал в ней брешь длиной в несколько метров.

7 октября Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» после массового ракетного обстрела территории еврейского государства. Представитель Армии обороны Даниэль Хагари заявил, что по Израилю было выпущено более 2200 ракет.

В Москве выразили обеспокоенность в связи с новым витком эскалации на Ближнем Востоке. Сенатор Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что если конфликт не будет в кратчайшие сроки урегулирован, «он может очень быстро получить измерение не региональное, а международное».

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    Алан Босиков
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