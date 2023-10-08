Блинкен попросил ряд арабских стран осудить нападение ХАМАС

Госсекретарь США Блинкен попросил арабские страны осудить нападение на Израиль

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен поговорил с лидерами МИД арабских стран, которые заключили мирные соглашения с Израилем, и попросил их осудить нападение палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

«Блинкен поговорил с рядом министров иностранных дел из арабских стран, у которых имеются мирные соглашения с Израилем, и попросил их осудить вторжение ХАМАС», — сообщил портал.

Однако, подчеркнули там, представители стран эту просьбу Вашингтона не выполнили.

Ранее Блинкен обратился к ливанской группировке «Хезболла» и предостерег ее последователей от участия в войне против Израиля. Он пояснил, что Вашингтон предельно ясно послал сигнал о недопустимости открытия нового фронта в конфликте на Ближнем Востоке.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.