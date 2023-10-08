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10:43, 8 октября 2023Интернет и СМИ

Названа новая цель на Украине для российских военных

InfoBRICS: авиабазы ВСУ с истребителями F-16 станут новыми целями для ВС России
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Новые базы Вооруженных сил Украины (ВСУ), где будут храниться американские истребители F-16, станут целями для российских военных. Такие возможности продолжения конфликта называет в статье для InfoBRICS геополитический и военный аналитик Драго Боснич.

Аналитик предположил, что ВСУ будут занимать новые базы для размещения самолетов. Помимо этого, истребители будут находиться на аэродромах Львова, Одессы и Николаева. При этом, по мнению Боснича, F-16 могут стать «логистическим кошмаром» для украинских военных из-за высоких расходов на эти самолеты.

Ранее стало известно, что в российских комплексах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), задействованных в зоне специальной военной операции, оптимизируют настройки для подавления радиолокационных станций истребителей F-16, которые Запад планирует передать Украине.

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    Варвара Кошечкина
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