В Израиле опровергли ведение переговоров с ХАМАС

Times of Israel: Израиль не ведет с ХАМАС переговоры о пленных

Израиль сейчас не ведет с палестинским радикальным движением ХАМАС переговоры о пленных. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на источники.

Чиновник, который попросил не раскрывать его имени, заявил, что правительство Израиля не знает о подобных переговорах и не ведет их. Другой собеседник издания подтвердил, что никакие переговоры о заложниках в данный момент не ведутся.

Ранее посольство Израиля в США заявило, что в плену боевиков ХАМАС оказались по меньшей мере 100 израильтян — среди них есть как военные, так и мирные жители. По данным диппредставительства, было выпущено более 5000 ракет, свыше 1800 жителей страны пострадали.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.