Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:25, 8 октября 2023Мир

В Израиле опровергли ведение переговоров с ХАМАС

Times of Israel: Израиль не ведет с ХАМАС переговоры о пленных

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль сейчас не ведет с палестинским радикальным движением ХАМАС переговоры о пленных. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на источники.

Чиновник, который попросил не раскрывать его имени, заявил, что правительство Израиля не знает о подобных переговорах и не ведет их. Другой собеседник издания подтвердил, что никакие переговоры о заложниках в данный момент не ведутся.

Ранее посольство Израиля в США заявило, что в плену боевиков ХАМАС оказались по меньшей мере 100 израильтян — среди них есть как военные, так и мирные жители. По данным диппредставительства, было выпущено более 5000 ракет, свыше 1800 жителей страны пострадали.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль заявил об изменившихся правилах войны

    Байден сообщил об отправленной помощи израильской армии

    США не сочли атаку ХАМАС попыткой воспользоваться концентрацией Запада на Киеве

    Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю

    Названы лучшие упражнения для борьбы с бессонницей

    ЦАХАЛ опубликовал видео с ударами по постам ВМС ХАМАС

    Постоялец хостела в Москве ударил ножом своего соседа

    В Израиле опровергли ведение переговоров с ХАМАС

    Польша призвала не преувеличивать серьезность конфликта на Ближнем Востоке

    Блинкен попросил ряд арабских стран осудить нападение ХАМАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости