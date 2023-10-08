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11:35, 8 октября 2023Среда обитания

Стало известно о последствиях непогоды в девяти регионах России

МЧС: ливни и ветер нарушили электроснабжение в 9 регионах России

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В девяти регионах России из-за непогоды было нарушено электроснабжение. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-служба МЧС.

В результате ливней и сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду упали свыше 200 деревьев, конструкций и 30 машин. Электроснабжение было нарушено в Псковской, Новгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Брянской, Ленинградской и Московской областях.

В настоящее время последствия ЧП устраняют 400 сотрудников МЧС и 160 единиц техники.

Уже полностью восстановлено электроснабжение в Ленинградской области, в остальных регионах работы продолжаются.

В Тульской области один человек пострадал в результате непогоды.

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    Любовь Ширижик
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