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16:58, 8 октября 2023Мир

Европейские волонтеры собрали гуманитарную помощь Донбассу

Глава SOS Donbass Новикова: из Франции отправят 2-й конвой гумпомощи в ДНР и ЛНР

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейские волонтеры собрали второй конвой с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Об этом ТАСС сообщила глава ассоциации SOS Donbass Анна Новикова.

По ее словам, в ближайшие дни груз, собранный в восьми европейских странах, будет отправлен из Франции. Через 1,5 недели он доберется до Луганской (ЛНР) и Донецкой народных республик (ДНР).

Было организовано 30 пунктов сбора. В гумпомощь вошли 30 инвалидных кресел, 170 ходунков, пять больничных коек, одна тонна корма для животных, перевязочные материалы и медикаменты, а также обогреватели и мелкая бытовая техника, одежда, предметы гигиены и продукты питания.

Ассоциация планирует в скором времени отправить новый конвой.

Первую часть гумпомощи пострадавшим жителям весом семь тонн волонтеры из четырех европейских стран собрали и переправили в Донбасс в апреле.

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    Любовь Ширижик
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