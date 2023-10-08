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22:49, 8 октября 2023Мир

Турция провела воздушную операцию на севере Сирии

Армия Турции провела воздушную операцию на севере Сирии против РПК

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Армия Турции провела воздушную операцию на севере Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции). Об этом сообщили в Минобороны Турции, передает ТАСС.

«В результате рейда уничтожены шесть объектов РПК, в основном нефтяные скважины и нефтехранилища, находящиеся под контролем террористической организации», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что воздушная операция была начата в 22:00 по местному времени (совпадает с мск). В ведомстве уточнили, что были приняты все необходимые меры, чтобы при ее проведении не пострадало гражданское население.

5 октября сообщалось, что подразделения национальной разведки Турции нанесли удары по военным объектам РПК. Отмечалось, что атаке подверглись склады с оружием и боеприпасами. В помещениях располагались бойцы штурмовых и диверсионных подразделений РПК, а также «научно-исследовательские центры».

3 октября Анкара начала проведение по всей стране крупномасштабной антитеррористической операции под кодовым названием «Герои». В частности, в рамках мероприятий были задержаны 12 членов террористических организаций в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне.

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