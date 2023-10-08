Турция провела воздушную операцию на севере Сирии

Армия Турции провела воздушную операцию на севере Сирии против РПК

Армия Турции провела воздушную операцию на севере Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции). Об этом сообщили в Минобороны Турции, передает ТАСС.

«В результате рейда уничтожены шесть объектов РПК, в основном нефтяные скважины и нефтехранилища, находящиеся под контролем террористической организации», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что воздушная операция была начата в 22:00 по местному времени (совпадает с мск). В ведомстве уточнили, что были приняты все необходимые меры, чтобы при ее проведении не пострадало гражданское население.

5 октября сообщалось, что подразделения национальной разведки Турции нанесли удары по военным объектам РПК. Отмечалось, что атаке подверглись склады с оружием и боеприпасами. В помещениях располагались бойцы штурмовых и диверсионных подразделений РПК, а также «научно-исследовательские центры».

3 октября Анкара начала проведение по всей стране крупномасштабной антитеррористической операции под кодовым названием «Герои». В частности, в рамках мероприятий были задержаны 12 членов террористических организаций в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне.