Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:39, 5 октября 2023Мир

Турция нанесла удары по курдским формированиям в Сирии

TRT: национальная разведка Турции нанесли удары по объектам РПК в Сирии

Фото: Murad Sezer / Reuters

Подразделения национальной разведки Турции нанесли удары по военным объектам террористической организации РПК/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана — прим. "Ленты.ру"). Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.

Отмечается, что атаке подверглись склады с оружием и боеприпасами, помещения, где располагались бойцы штурмовых и диверсионных подразделений РПК, а также «научно-исследовательские центры».

Ранее турецкие власти заявили, что вся инфраструктура и энергетические объекты курдских организаций в Сирии и Ираке являются законными для нанесения ударов.

3 октября в Турции задержали более 900 человек в ходе антитеррористической операции «Герои», которую развернули в 64 провинциях страны. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел (МВД) Турции Али Ерликая.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил об осколках гранат в телах погибших в самолете Пригожина

    Путин назвал несправедливыми утверждения о сдаче Карабаха Пашиняном

    Россиянин на машине сбил двух братьев после ссоры

    65-летняя Шэрон Стоун снялась в трусах для обложки журнала

    Турция нанесла удары по курдским формированиям в Сирии

    Россиянина осудили за возбуждающие ненависть комментарии в соцсетях

    По игре Cyberpunk 2077 снимут художественный фильм

    Мужчина нашел монету и продал ее за 364 тысячи рублей

    Экс-ведущая «Ревизорро» раскрыла влияние проекта на ее жизнь

    Блогерша надела в бар джинсы после стирки и оконфузилась из-за одной детали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости