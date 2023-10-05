Турция нанесла удары по курдским формированиям в Сирии

TRT: национальная разведка Турции нанесли удары по объектам РПК в Сирии

Подразделения национальной разведки Турции нанесли удары по военным объектам террористической организации РПК/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана — прим. "Ленты.ру"). Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.

Отмечается, что атаке подверглись склады с оружием и боеприпасами, помещения, где располагались бойцы штурмовых и диверсионных подразделений РПК, а также «научно-исследовательские центры».

Ранее турецкие власти заявили, что вся инфраструктура и энергетические объекты курдских организаций в Сирии и Ираке являются законными для нанесения ударов.

3 октября в Турции задержали более 900 человек в ходе антитеррористической операции «Герои», которую развернули в 64 провинциях страны. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел (МВД) Турции Али Ерликая.