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22:59, 8 октября 2023Мир

Названы вероятные виды переданного Киевом иностранного вооружения для ХАМАС

Военный эксперт Клинцевич: Киев мог передать ХАМАС гранатометы и ЗРК Stinger

Фото: Gleb Caranich / Reuters

Киев мог передать движению ХАМАС иностранное вооружение, к примеру, зенитные комплексы (ЗРК) Stinger или «Стрела», а также гранатометы разных модификаций, стрелковое оружие и боеприпасы. Вероятные виды переданного оружия назвал в беседе с News.ru военный эксперт Андрей Клинцевич, основываясь на том, что подобное оружие можно продать за большие деньги.

«Скорее всего, речь идет о компактных вооружениях, которые легко спрятать и легко провезти контрабандой», — добавил Клинцевич. Он добавил, что Украина могла продать как западное, так и советское оружие.

По словам военного эксперта, тактика палестинского исламистского движения по части применения беспилотников может свидетельствовать о том, что военные группировки принимали участие в военных действиях на Украине в числе интернациональных бригад.

Ранее в Конгрессе США допустили поставки американского оружия ХАМАС с Украины. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин призвала Соединенные Штаты и Израиль совместно отслеживать серийные номера всех американских вооружений, которые применяет движение.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Александра Синицына
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