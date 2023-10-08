Названы вероятные виды переданного Киевом иностранного вооружения для ХАМАС

Военный эксперт Клинцевич: Киев мог передать ХАМАС гранатометы и ЗРК Stinger

Киев мог передать движению ХАМАС иностранное вооружение, к примеру, зенитные комплексы (ЗРК) Stinger или «Стрела», а также гранатометы разных модификаций, стрелковое оружие и боеприпасы. Вероятные виды переданного оружия назвал в беседе с News.ru военный эксперт Андрей Клинцевич, основываясь на том, что подобное оружие можно продать за большие деньги.

«Скорее всего, речь идет о компактных вооружениях, которые легко спрятать и легко провезти контрабандой», — добавил Клинцевич. Он добавил, что Украина могла продать как западное, так и советское оружие.

По словам военного эксперта, тактика палестинского исламистского движения по части применения беспилотников может свидетельствовать о том, что военные группировки принимали участие в военных действиях на Украине в числе интернациональных бригад.

Ранее в Конгрессе США допустили поставки американского оружия ХАМАС с Украины. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин призвала Соединенные Штаты и Израиль совместно отслеживать серийные номера всех американских вооружений, которые применяет движение.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.