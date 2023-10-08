Гражданки Германии попали в плен к ХАМАС

Bild: в плену у ХАМАС могут находиться трое граждан Германии

В плену у «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) могут быть как минимум три гражданки Германии. Об этом сообщает Bild.

Израильтянин Йони Ашер рассказал изданию, что заметил на видео с заложниками, которое опубликовал ХАМАС, свою жену Дорон Кац-Ашер, тещу и двоих детей трех и пяти лет. По его словам, Дорон Кац-Ашер и ее мать имеют гражданство Германии. Женщина вместе с детьми поехала в гости к маме, которая живет в поселении около границы с сектором Газа.

Еще на одном видео родственники благодаря татуировки узнали 22-летнюю гражданку Германии Шани Лук. На кадрах девушка лежит без сознания с раной на голове в окружении палестинцев. Мать девушки записала видеообращение, где попросила помочь найти ее дочь.

Ранее посольство Израиля в Вашингтонe сообщило, что боевики палестинского движения ХАМАС похитили 100 жителей Израиля — среди них есть мирные жители и военные. На этом фоне Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах об освобождении пленных израильтян.