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13:24, 8 октября 2023Мир

В США предупредили Украину о возможной потере территорий

Полковник Уилкерсон: Россия освободит существенные территории Украины
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что Россия освободит существенные территории Украины в ходе своего контрнаступления.

«Если Россия успешно истощит Украину, а это вполне возможно, то это приведет ее к контрнаступлению, в ходе которого освободят существенные территории», — предупредил он.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сами себя уничтожают, пытаясь прорвать линию обороны России. При этом Уилкерсон подчеркнул, что ситуация для Киева не станет легче из-за того, что военная поддержка Запада начнет постепенно сокращаться.

Также в интервью Уилкерсон заявил, что Украина не сможет вступить ни в Евросоюз, ни в НАТО.

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    Варвара Кошечкина
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