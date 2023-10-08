Полковник Уилкерсон: Россия освободит существенные территории Украины

Экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что Россия освободит существенные территории Украины в ходе своего контрнаступления.

«Если Россия успешно истощит Украину, а это вполне возможно, то это приведет ее к контрнаступлению, в ходе которого освободят существенные территории», — предупредил он.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сами себя уничтожают, пытаясь прорвать линию обороны России. При этом Уилкерсон подчеркнул, что ситуация для Киева не станет легче из-за того, что военная поддержка Запада начнет постепенно сокращаться.

Также в интервью Уилкерсон заявил, что Украина не сможет вступить ни в Евросоюз, ни в НАТО.