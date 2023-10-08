Раскрыты сроки возобновления работы газопровода между Финляндией и Эстонией

Газопровод между Финляндией и Эстонией заработает через несколько месяцев

Работу подводного газопровода между Финляндией и Эстонией восстановят через несколько месяцев. Об этом сообщил директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Гренлунд в беседе с изданием Demokraatti.

По его словам, в настоящее время нет информации о точном месте утечки. Также он подчеркнул, что не хочет спекулировать на тему возможных причин инцидента ввиду нехватки сведений.

Гренлунд добавил, что для доступа к газопроводу потребуется несколько дней, так как следует пройти разрешительные процедуры и подготовить оборудование.

Ранее 8 октября подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли. Причиной такого решения стала предполагаемая утечка газа. Около двух часов ночи Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering заметили необычное падение давления в подводном газопроводе между странами.