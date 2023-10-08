Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ на херсонском направлении
МО: в Херсонской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ
Российские войска уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Костырка Херсонской области, заявили в Минобороны.
На херсонском направлении потери ВСУ за сутки составили более 60 солдат, кроме того, были уничтожены два автомобиля и гаубица Д-20.
Ранее на островах Алешкинский и Переяславский российская армия уничтожила две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ.