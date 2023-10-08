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13:11, 8 октября 2023Россия

Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ на херсонском направлении

МО: в Херсонской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ

Российские войска уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Костырка Херсонской области, заявили в Минобороны.

На херсонском направлении потери ВСУ за сутки составили более 60 солдат, кроме того, были уничтожены два автомобиля и гаубица Д-20.

Ранее на островах Алешкинский и Переяславский российская армия уничтожила две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ.

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    Варвара Кошечкина
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