Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ на херсонском направлении

МО: в Херсонской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ

Российские войска уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Костырка Херсонской области, заявили в Минобороны.

На херсонском направлении потери ВСУ за сутки составили более 60 солдат, кроме того, были уничтожены два автомобиля и гаубица Д-20.

Ранее на островах Алешкинский и Переяславский российская армия уничтожила две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ.