Минобороны отчиталось об уничтожении украинских ДРГ на херсонском направлении

Минобороны: на херсонском направлении уничтожены две украинские ДРГ

На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, сообщили журналистам в Минобороны России.

Также были уничтожены два автомобиля и гаубица Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Кроме того, на островах Алешкинский и Переяславский уничтожены две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ», — отчитались в ведомстве.

Ранее боец «Южной» группировки войск Вооруженных сил России с позывным Кортес рассказал, что ВСУ с помощью артиллерии уничтожают свои же диверсионно-разведывательные группы после их обезвреживания российскими войсками.

4 октября в Крыму сотрудники ФСБ предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ. Один из диверсантов был взят в плен. Мужчина рассказал, что ДРГ планировала снять в Крыму фото и видео с украинским флагом.