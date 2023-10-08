Сальдо прокомментировал убийство 22 мирных жителей «Правым сектором»

Сальдо заявил об убийстве свыше 20 граждан в Снегиревке в 2022 году

Оснований не доверять информации об убийствах украинскими экстремистами в сентябре этого года 22 мирных жителей города Снигиревка Херсонской области нет. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«То же самое произошло в Снигиревке в ноябре 2022-го. Тогда члены украинских вооруженных формирований убили более 20 граждан, заподозренных в симпатиях к России», — написал он.

По словам Сальдо, сейчас ситуация более вопиющая, так как убийства были совершены членами радикально-националистической организации. «То есть режим отдал репрессии на откуп неонацистам», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что члены организации «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) расстреляли 22 мирных граждан, причиной послужили их пророссийские взгляды. Уточняется, что все погибшие были украинцами. По данным собеседника РИА Новости, убийства были совершены 13 сентября, а одним из преступников был боец организации Евгений Караван 1990 года рождения.