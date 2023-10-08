Президент Ирана назвал действия сектора Газа самообороной

Президент Ирана Раиси заявил, что действия сектора Газа являются самообороной

Президент Ирана Ибрахим Раиси выразил поддержку палестинским группировкам и назвал действия сектора Газа самообороной. Его слова приводит иранское агентство «Мехр».

«Иран поддерживает право палестинского народа на самооборону. Сионистский режим сам несет ответственность за то, что ставит под угрозу народов в регионе», — сказал глава государства.

Раиси также призвал мусульманские страны поддержать палестинский народ, завив, что «сионистские враги должны понять, что баланс сил изменился, и им теперь не выгодно разжигать войны».

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Вашингтон не видит доказательств причастности Ирана к атакам палестинской группировки ХАМАС на Израиль.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.