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01:07, 8 октября 2023Мир

Белый дом заявил о непричастности Ирана к атаке на Израиль

Белый дом: указания на причастность Ирана к атаке на Израиль отсутствуют

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Вашингтон не видит доказательств причастности Ирана к атакам палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома, передает РИА Новости.

«Нет указаний на вовлеченность Ирана», — подчеркнул американский чиновник.

При этом Иран поддержал нанесение ударов по территории Израиля. По словам советника верховного лидера страны генерал-майора Рахима Сафави, Тегеран «останется с палестинскими борцами до полного освобождения Палестины и Иерусалима».

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви причислил Иран к ответственным за действия ХАМАС. Он отметил, что Тегеран финансирует «такие террористические организации». Бен Цви также пообещал, что ответ Израиля на действия палестинской группировки будет и военным, и политическим.

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    Марина Совина
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