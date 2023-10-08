Белый дом заявил о непричастности Ирана к атаке на Израиль

Белый дом: указания на причастность Ирана к атаке на Израиль отсутствуют

Вашингтон не видит доказательств причастности Ирана к атакам палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома, передает РИА Новости.

«Нет указаний на вовлеченность Ирана», — подчеркнул американский чиновник.

При этом Иран поддержал нанесение ударов по территории Израиля. По словам советника верховного лидера страны генерал-майора Рахима Сафави, Тегеран «останется с палестинскими борцами до полного освобождения Палестины и Иерусалима».

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви причислил Иран к ответственным за действия ХАМАС. Он отметил, что Тегеран финансирует «такие террористические организации». Бен Цви также пообещал, что ответ Израиля на действия палестинской группировки будет и военным, и политическим.