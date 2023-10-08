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15:24, 8 октября 2023Россия

Северный флот захотели реорганизовать

Минобороны предлагает лишить Северный флот статуса военного округа

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Министерство обороны России предлагает провести реорганизацию Северного флота с лишением его статуса военного округа. Об этом говорится в проекте указа президента России, который размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагаемые изменения вызваны оптимизацией системы управления Вооруженными силами России. В частности, в состав формируемого Ленинградского военного округа войдут республика Коми, Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ, относившиеся к военному округу Северного флота.

Создание Московского и Ленинградского военных округов анонсировал еще в январе глава Минобороны Сергей Шойгу. Он напомнил, что президент России Владимир Путин принял решение об увеличении численности армии до 1,5 миллиона человек.

Прежде в России существовали Западный, Южный, Центральный и Восточный военные округа. Статус, равный округу, также был у Северного флота.

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    Любовь Ширижик
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