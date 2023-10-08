«Известия»: в России выросли продажи складных смартфонов с гибкими дисплеями

Продажи складных смартфонов с гибкими дисплеями в России за год выросли в несколько раз. Об этом пишут «Известия».

В «М.Видео–Эльдорадо» за девять месяцев продажи подскочили в 4,3 раза год к году. В пресс-службе МТС рассказали, что в третьем квартале этого года на российском рынке реализовано 21,4 тысячи складных смартфонов на сумму 2,6 миллиарда рублей.

Кроме того, в розничных сетях «Мегафона» и Yota продажи складных смартфонов выросли в третьем квартале в четыре раза.

Ранее стало известно, что на российском рынке подешевел iPhone 13 mini. Согласно исследованию журналистов портала, стоимость компактного флагмана снизилась до 52 тысяч рублей.