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12:51, 8 октября 2023Силовые структуры

Российский пенсионер пять раз выстрелил в соседа из-за собак и был задержан

В Ленинградской области полиция задержала пенсионера, который выстрелил в соседа

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Ленинградской области полиция задержала пенсионера, который пять раз выстрелил в соседа после ссоры из-за собак. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

7 октября двое мужчин поссорились из-за животных. В ходе конфликта пенсионер открыл огонь из травматического пистолета, но никто не пострадал. После этого сосед позвонил полиции и сообщил о произошедшем. Стрелка сразу задержали.

Ранее в Москве грабители выстрелили в иномарку и украли сумку с 20 миллионами рублей.

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    Варвара Митина
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