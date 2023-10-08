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21:59, 8 октября 2023Мир

Жители Тель-Авива начали массово скупать продукты в магазинах

Жители Тель-Авива начали массово скупать хлеб, молоко, яйца и крупы в магазинах

Фото: Itai Ron / Reuters

Жители Тель-Авива начали массово скупать продовольствие в магазинах на фоне эскалации с сектором Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

По его информации, с прилавков постепенно исчезают такие товары, как хлеб, молоко, яйца, макароны, крупы и вода. В некоторых магазинах товары продают порционно — например, не больше одного пакета молока на человека. Опустевшими выглядят и прилавки с овощами и фруктами.

Все опрошенные сотрудники магазинов согласились с тем, что люди в некотором смысле подверглись панике, что, в частности, выражается в покупках товаров впрок.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил право Израиля на самооборону и заявил, что позиция США по этому вопросу остается непоколебимой. Министр внимательно следит за развитием событий в Израиле и пообещал помощь стране.

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    Марина Совина
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