ЦАХАЛ ударил по дому командира ХАМАС
Самолет ЦАХАЛа ударил по дому главы разведки ХАМАС
Самолет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударил по дому главы разведывательного управления палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает «Аль-Хадат».
«Израильская армия объявила о нанесении удара по дому главы разведывательного управления движения ХАМАС», — говорится в сообщении издания.
Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.
В ответ на нападение премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал очистить страну от террористов и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».