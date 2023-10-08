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12:46, 8 октября 2023Мир

ЦАХАЛ ударил по дому командира ХАМАС

Самолет ЦАХАЛа ударил по дому главы разведки ХАМАС

Фото: Amir Levy / Getty Images

Самолет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударил по дому главы разведывательного управления палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает «Аль-Хадат».

«Израильская армия объявила о нанесении удара по дому главы разведывательного управления движения ХАМАС», — говорится в сообщении издания.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

В ответ на нападение премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал очистить страну от террористов и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».

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    Никита Абрамов
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