Российским бойцам UFC разрешили выходить на поединки с флагом страны

Глава UFC Уайт разрешил российским бойцам выходить на поединки с флагом страны

Бойцам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) разрешили выходить на поединки с флагами своих стран. Об этом объявил глава промоушена Дэйна Уайт, слова которого приводит MMA Junkie.

В том числе российские бойцы смогут выходить в октагон под флагом страны. «Все знают мое отношение к определенным моментам, мне просто наплевать. Все слишком мягкие, все слишком чувствительны ко всему. Если какие-либо флаги ранят ваши чувства, это чертовски плохо», — пояснил Уайт.

В 2022 году UFC запретила бойцам выходить на бой с флагами, не желая создавать политическую напряженность.

Более пяти российских бойцов входит в топ-15 в разных весовых категориях. Ислам Махачев — действующий чемпион UFC в легком весе.