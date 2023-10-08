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05:16, 8 октября 2023Мир

В США предупредили Украину об угрозе потери поддержки

CBS News: будущее Украины определят выборы спикера палаты представителей США

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Украина рискует лишиться американской помощи, ее будущее зависит от результатов выборов палаты представителей США. Об этом заявила обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон.

Она указала на разногласия в вопросе оказания поддержки Киеву. При этом, по словам журналистки, снижение поддержки среди республиканцев демонстрирует настрой американского общества. «Выбор преемника бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти сыграет большую роль в предоставляемом Украине финансировании», — подчеркнула она.

3 октября стало известно, что Кевина Маккарти отправили в отставку. За его отстранение проголосовали 216 членов палаты представителей Конгресса, а против — 210. Такое событие произошло впервые в истории США.

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