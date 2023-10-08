В США предупредили Украину об угрозе потери поддержки

CBS News: будущее Украины определят выборы спикера палаты представителей США

Украина рискует лишиться американской помощи, ее будущее зависит от результатов выборов палаты представителей США. Об этом заявила обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон.

Она указала на разногласия в вопросе оказания поддержки Киеву. При этом, по словам журналистки, снижение поддержки среди республиканцев демонстрирует настрой американского общества. «Выбор преемника бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти сыграет большую роль в предоставляемом Украине финансировании», — подчеркнула она.

3 октября стало известно, что Кевина Маккарти отправили в отставку. За его отстранение проголосовали 216 членов палаты представителей Конгресса, а против — 210. Такое событие произошло впервые в истории США.