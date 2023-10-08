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08:06, 8 октября 2023Мир

В ООН раскрыли число покинувших дома жителей сектора Газа

УКГВ ООН: минимум 20 тысяч жителей сектора Газа покинули жилье из-за атак ЦАХАЛ

Фото: Mohammed Salem / Reuters

По меньшей мере 20 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома в связи с обстрелами со стороны израильской армии. Такие цифры приводит управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, передает РИА Новости.

«По меньшей мере 20 тысяч внутренне перемещенных лиц укрывались в 44 школах [«Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ»] БАПОР», — говорится в сообщении. Во всемирной организации также уточнили, что граждане в том числе размещались в 28 временных приютах во всех районах сектора Газа, кроме Хан-Юниса.

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    Марина Совина
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