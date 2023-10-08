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05:51, 8 октября 2023Мир

В США обратили внимание на эффективные маневры российских войск

19FortyFive: ВС России остановили контрнаступление ВСУ благодаря гибкой обороне

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украинское контрнаступление потерпело крах из-за эффективных маневров российских войск. Об этом заявил обозреватель американского издания 19FortyFive Ставрос Атламазоглу.

Он отметил, что российские силы постоянно совершают мелкомасштабные контратаки, чтобы вывести противника из равновесия. Помимо этого, по словам журналиста, Вооруженные силы (ВС) России получили дополнительное преимущество перед украинской армией благодаря ротации подразделений. «Гибкая оборона российских вооруженных сил приносит свои плоды, и украинские войска испытывают серьезные трудности с достижением прогресса», — заключил Атламазоглу.

Ранее американский офицер Дэниэл Дэвис заявил о неспособности украинских войск прорвать российскую оборону. Военный указал, что они несут значительные потери, а также не имеют преимущества в воздухе.

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    Марина Совина
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