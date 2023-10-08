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16:07, 8 октября 2023Спорт

Журова усомнилась в возможности для россиян в UFC использовать флаг страны

Светлана Журова усомнилась в том, что российским бойцам в UFC разрешат флаг

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на решение руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) разрешить бойцам, в том числе россиянам, выходить на поединки с флагами своих стран. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Экс-спортсменка усомнилась в том, что у них будет такая возможность. «Не знаю, насколько это решение будет задокументировано. Выйти под российским флагом можно. А соперники готовы? А болельщики готовы? А протесты будут или нет?» — заявила Журова.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил о возвращении флагов на турниры. «Все знают мое отношение к определенным моментам, мне просто наплевать. Все слишком мягкие, все слишком чувствительны ко всему. Если какие-либо флаги ранят ваши чувства, это чертовски плохо», — пояснил Уайт.

В 2022 году UFC запретила бойцам выходить на бой с флагами, не желая создавать политическую напряженность. Более пяти российских бойцов входит в топ-15 в разных весовых категориях. Ислам Махачев — действующий чемпион UFC в легком весе.

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    Алексей Гусев
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