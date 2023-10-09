Genome Medicine: обнаружены новые механизмы развития болезни Альцгеймера

Сотрудники Университете Любека нашли новые механизмы развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Genome Medicine.

Команда проанализировала данные почти 1000 человек, что позволило объединить информацию по шести различным биомаркерам болезни Альцгеймера. Они обнаружили, что при этом заболевании наблюдается сниженная экспрессия GRIN2D — глутаматного ионотропного рецептора в мозге. Вероятно, это приводит к нарушению функции синапсов, а следовательно, и к проблемам связи между нервными клетками. Кроме того, два самых важных механизма формирования нейродегенеративного заболевания связаны с воздействием на ген APOE (известный уже давно) или на TMEM106B и CHI3L1, которые играют роль в транспортировке клеточных компонентов и регуляции воспалительных реакций.

Анализ Х-хромосомы (которая определяет биологический пол), а также анализы всего генома позволили выявить ранее необъяснимую разницу в частоте болезни Альцгеймера между мужчинами и женщинами. Оказалось, что определенные гены приводят к заметным эффектам в отношении биомаркеров болезни Альцгеймера только у мужчин или только у женщин. Другими словами, некоторые гены повышают риск развития деменции у женщин, но снижают его у мужчин.

Также специалисты смогли определить новые методы, помогающие лучше понять причины болезни Альцгеймера. Наиболее перспективным оказался комбинированный анализ биомаркеров. Этот подход можно применять не только для исследовательских целей, но и для диагностики на ранних стадиях заболевания.