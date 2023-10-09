В руках палестинцев заметили американские автоматы

Сын Дональда Трампа заявил об американских автоматах M4 в руках палестинцев

Сын бывшего президента США Дональд Трамп заметил американские автоматы M4 в руках палестинцев. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке», — сказал он, комментируя видео телеканала SkyNews.

Дональд Трамп-младший также задался вопросом, могут ли эти автоматы быть из числа 70 тысяч, которые США оставили Талибану (организация признана террористической и запрещена в России), покидая свои позиции в Афганистане.

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».