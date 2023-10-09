Правительство подготовило меры по борьбе с аварийностью на дорогах России

Правительство подготовило меры по борьбе с ростом аварийности на дорогах России

Правительство России разработало меры для борьбы с ростом аварийности на дорогах, который фиксируется в стране с начала 2023 года. Это следует из протокола заседания комиссии кабмина, пишет «Коммерсантъ».

За восемь месяцев года число ДТП в стране выросло на 4 процента. Чтобы снизить аварийность на дорогах, правительство поручило до 1 декабря Росавтодору, госкомпании «Автодор», регионам и МВД разработать планы по снижению числа ДТП, а также определить сроки реализации и источники финансирования.

В планах ведомств и регионов должно обязательно быть указано обустройство пешеходных переходов и «лежачих полицейских» близ них, а также установка светофоров с кнопкой вызова на регулируемых переходах, которые расположены на дорогах с четырьмя и более полосами.

Чтобы сократить число вылетов машин с трасс, вице-премьер Марат Хуснуллин поручил нанести дополнительные шумовые полосы на двухполосных дорогах при подъезде к поворотам и установить знаки «Направление движения». Это делается для того, чтобы дополнительно проинформировать водителя об опасности и сконцентрировать его внимание.

Для уменьшения числа аварий на встречной полосе власти займутся ревизией двухполосных загородных трасс в местах, где обгон разрешен. Там при необходимости предлагается нанести разметку, согласно которой обгон будет разрешен только с одной стороны.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что для снижения количества ДТП в России необходимо заняться развитием дорожной инфраструктуры, прежде всего разделением транспортных потоков.