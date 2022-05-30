Названо условие снижения аварийности на дорогах в России

Автоэксперт Субботин назвал разделение потоков условием для снижения аварийности

Дорожные камеры исчерпали себя как инструмент борьбы с количеством дорожно-транспортных происшествий (ДТП), убежден автоэксперт Вячеслав Субботин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал развитие дорожной инфраструктуры условием снижения аварийности в России.

«Плотность камер такова, что она выше, чем во Франции, а количество погибших не уменьшается. При этом количество камер по-прежнему растет в геометрической прогрессии: сегодня — 100, завтра — 300, послезавтра — 600, потому что нужно собирать деньги и не заниматься дорожной инфраструктурой, от чего зависит снижение количества погибших и травмированных — это-то самое главное», — считает автоэксперт.

Чтобы снизить количество ДТП в России, необходимо заняться развитием дорожной инфраструктуры, прежде всего разделением транспортных потоков, считает Субботин. «Нужно разделить потоки между собой — это самое главное, чтобы не было лобовых столкновений. Даже если люди ничего не нарушают, едет один со скоростью 60 километров в час, другой едет с такой же скоростью, и они вылетели на встречку, лоб в лоб влетели — это трупы, и подушки не помогут. Да и по-прежнему у нас машин без подушек хватает, сейчас еще китайские машины пошли — это катастрофа, они в щепки разлетаются, когда сталкиваются, так кузов сварен», — объяснил он.

Также, по его словам, необходимо оборудовать обочины, а именно спилить деревья, сделать канавы и полосы, чтобы люди могли спокойно съезжать, а не сразу сваливаться в обрыв.

«Конечно, нам нужно меньше перекрестков на одном уровне, они должны быть на разных уровнях, особенно в городах-мегаполисах, и освещение, и пешеходные переходы, которые должны быть либо под землей, либо над землей. Этим надо заниматься, тогда количество погибших будет меньше. Если мы возьмем платные дороги, там аварийность практически ноль, а погибших вообще нет, потому что там все оборудовано: потоки разделены, освещение есть, разные уровни, стоянки — вот пример, но нет, мы будем ставить камеры, потому что нам нужно зарабатывать», — заключил автоэксперт.

Ранее МВД разработало новый ГОСТ с требованиями к дорожным камерам, который, в отличие от принятого в 2016 году, будет носить не рекомендательный, а обязательный к исполнению характер. Стандарт предполагает автоматическое исключение из базы испорченных кадров, а также уточняет правила фиксации нарушения на дорогах. Так, в документе прописана необходимость предоставить снимок нарушения в высоком качестве, а кроме того, зафиксировать не только сам факт нарушения, но и дорожную инфраструктуру и знак, устанавливающий правило.