Календарь на 1919 год случайно нашли в библиотеке на Сахалине

В сахалинской библиотеке нашли первый послереволюционный календарь

В Сахалинской областной универсальной библиотеке случайно обнаружили первый послереволюционный календарь на 1919 год. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Речь идет о самом первом календаре, созданном по решению рабоче-крестьянского правительства. В нем рассказывается об уникальных возможностях, которые давала гражданам новая власть.

«От раздела к разделу календарь излагал новую официальную точку зрения на все сферы советской жизни — от морали до обороноспособности. Подробно представлены разделы, посвященные государственному устройству России, развитию народного хозяйства, земства, здравоохранению и просвещению в первые годы советской власти», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 105-летнее издание имеет красочный переплет, оформленный в стиле русского модерна. Его выпустили в типографии Товарищества Ивана Сытина в Москве. В календаре также присутствуют художественные цветные литографии известного русского художника Бориса Зворыкина, ставшего основоположником «русского стиля» в книжной иллюстрации.

Известно, что находка была сделана при создании паспортов сохранности для книг из редкого фонда.

В сентябре сообщалось, что в России предложили создать гастрономический календарь, в который войдут все региональные гастрофестивали, привлекающие внимание к местной кухне.